Тест: что означают эти слова?

Пожалуй, в каждой семье еще с советских времен есть "Словарь русского языка". Составителем этого словаря является известный педагог, исследователь и ученый Дмитрий Ожегов. Работать над книгой Дмитрий Иванович начал в 1920 году, а выпущен словарь был в 1949 году, тогда издание моментально собрало большое количество отзывов.