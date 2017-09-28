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Сейсмолог: землетрясение произошло в Сочи

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Темы:
Погода в Абхазии (482)
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Жители Лазаревского района почувствовали подземные толчки силой около трех баллов.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Около 60 километров от Сочи жители ощутили подземеные толчки, эпицентр землетрясения находился где-то в горах, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

"Было небольшое землетрясение, в 06:35, около трех баллов, в районе Лазаревского района. Жители ощутили подземные толчки, было несколько звонков от людей. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи", — рассказала Карпович.

Землетрясение такой силы, добавила сейсмолог, вполне обычное явление для гор Краснодарского края.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

"На проверку состояния строений в районе выехали оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении ведомства.

Темы:
Погода в Абхазии (482)



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