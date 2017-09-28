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Основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Умер основатель Playboy Хью Хефнер

© AP Photo. Kristian Dowling
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Хефнер ушел из жизни в собственном доме в окружении близких людей.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Издатель и основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года, говорится в сообщении на официальной странице журнала в Twitter, сообщает Sputnik Беларусь.

Также кончину культовой личности США американским СМИ подтвердил представитель Playboy Enterprises. По его словам, Хефнер мирно ушел из жизни в результате естественных причин. Он скончался в своем доме, небезызвестном особняке Playboy, в окружении родных и близких.

​Ранее в прессе появилась информация о болезни Хефнера. Основатель популярного журнала опроверг тогда эти данные и написал в Twitter, что если бы его раньше предупредили, что он болен, отменил бы планы на выходные.

Playboy — один из самых известных журналов, а также брендов в мире. Впервые выпуск издания для мужчин увидел свет в декабре 1953 года и вышел 51-тысячным тиражом. В настоящее время Playboy выпускается во многих странах мира на разных языках.

На обложках журнала появлялись Мэрлин Монро, Синди  Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные личности.

С октября 2015 года Playboy не публикует в своей печатной версии полностью обнаженных моделей.




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