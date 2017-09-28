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Шторм в Сочи

МЧС РФ предупреждает о сильном шторме в Крыму и на Кубани

© Sputnik. Олег Смеречинский
Новости
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Спасатели призывают при сильном ветре не выходить на улицу и оставаться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, не стоит подходить к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам и ЛЭП. Рекомендуется также обходить рекламные щиты и ветхие строения.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. МЧС России предупреждает о возможном сильном ветре с порывами до 27 метров в секунду в Крыму и на Кубани, передает РИА Новости.

По шкале Бофорта, такой ветер классифицируется как сильный шторм и способен вырывать деревья с корнем.

"По данным Центра "Антистихия", на территории Республики Крым и Краснодарского края 28 сентября ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду", — говорится в прогнозе министерства.

Плохая погода может нарушить работу объектов энергетики, связи, ЖКХ и транспорта.

Спасатели призывают при сильном ветре не выходить на улицу и оставаться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, не стоит подходить к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам и ЛЭП. Рекомендуется также обходить рекламные щиты и ветхие строения.

Утром 28 сентября жители Лазаревского района почувствовали подземные толчки силой около трех баллов. Ураганный ветер за ночь в Новороссийске повалил около 40 деревьев, нарушил энергоснабжение.

Администрация Новороссийска просит всех водителей по возможности не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте.

По информации дежурного синоптика Гидрометеорологического бюро Новороссийска, ураганный северо-восточный ветер с порывами до 35 метров в секунду сохранится до конца четверга, высота волн достигает 13-20 метров.




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