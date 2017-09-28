S7 Airlines перевезет пассажиров "ВИМ-Авиа" из Сочи и Краснодара в Москву

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Авиакомпания S7 Airlines увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана, чтобы принять на свои рейсы пассажиров компании "ВИМ-Авиа", испытывающей проблемы с обслуживанием, сообщает РИА Новости.

"S7 Airlines оказывает помощь в перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перевозка осуществляется на свободных местах на собственных рейсах S7 Airlines. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту вылета", — говорится в сообщении S7.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Министр транспорта РФ в четверг провел очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".