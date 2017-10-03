15:10 03 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Два из трех обладателей Нобелевки по физике - Райнер Вайс и Кип С. Торн

Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны

© REUTERS/ Gary Cameron/File Photo
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Существование гравитационных волн было предсказано Эйнштейном, однако доказано лишь в конце 2015-го.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Лауреатами Нобелевской премии по физике 2017 года стали Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С. Торн за исследования в области гравитационных волн, соответствующий вердикт объявили во вторник в Стокгольме, передает Sputnik Беларусь.

Имена лауреатов Нобелевской премии по физике огласили днем во вторник в Стокгольме. Премию разделят: половину получит Вайс, другую — Бариш и Торн.

Исследователи посвятили свою работу изучению гравитационных волн в Лазерном интерферометре Гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США. Гравитационные волны были предсказаны учеными давно, однако впервые наблюдать за ними исследователи смогли только в конце 2015-го — именно Вайс, Бариш и Торн.

К слову, сами лауреаты "нобелевки" узнали о присуждении им премии за четверть часа до всех остальных: глава профильного комитета позвонил им. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях Нобелевской премии.

​Лауреаты Нобелевской премии разделят денежный приз в размере более миллиона долларов, а также получат памятные медали в ходе торжественной церемонии награждения в декабре в Стокгольме.

В прошлом году премию присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи Дэвиду Тоулессу, Дункану Холдейну и Майклу Костерлитцу.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    В ожидании роста

    Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, а бедные люди слегка разбогатеют.

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на Бзыбском ипподроме
Абхазия на коне: скачки в Бзыпте
Очевидец снял, как корова сбила женщину в центре Бишкека. Животное поймали
В сеть попало видео, как корова сбила женщину в центре Бишкека
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России

Соцсети

Sputnikabkhazia