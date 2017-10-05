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Брифинг Дональда Трампа после встречи с полицейскими Лас-Вегса

Появились новые подробности в деле Пэддока, убийцы из Лас-Вегаса

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
Новости
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Стивен Пэддок возможно планировал массовый взрыв и надеялся скрыться с места преступления; президент США Дональд Трамп в среду вечером посетил Лас-Вегас и встретился с пострадавшими.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Полицией найдено большое количество взрывчатки в машине стрельца из Лас-Вегаса, рассказал на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо, сообщает Sputnik Беларусь.

На вопрос, есть ли какие-либо свидетельства того, что Пэддок рассчитывал сбежать, шериф ответил утвердительно, однако подробности уточнять не стал.

Обыск в доме Стива Пэддока, устроишего стрельбу в Лас-Вегасе
Associated Press
Полиция провела обыски в домах убийцы, стрелявшего в Лас-Вегасе

Кроме того, Ломбардо рассказал, что в машине стрелка были обнаружены десять небольших контейнеров общим весом около 4,5 килограмм и 2 ящика по 9 килограмм со взрывчаткой. В них находилось вещество таннерит. В автомобиле Пэддока были найдены около 1,6 тысячи патронов.

В среду вечером на несколько часов в Лас-Вегас приехал президент США Дональд Трамп, где встретился с пострадавшими, врачами, полицейскими и пожарными. Встречи проходили за закрытыми дверями, многие улицы были перекрыты в связи с приездом Трампа. По итогам этих встреч Трамп заявил, что мотивы стрелявшего по людям в Лас-Вегасе Стивена Пэддока пока не известны. Он назвал Стивена Пэддока "больным, ненормальным человеком".

Кровавая бойня произошла в Лас-Вегасе 1 октября во время кантри-фестиваля. Стрелок открыл огонь из номера отеля по музыкальным фанатам. Стивен Пэддок стрелял с 32 этажа отеля. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия. Убито 59 человек, 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой до того, как в номер ворвалась полиция.

Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

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