Мужчина напал на прохожих возле метро в Лондоне: есть жертвы

Неизвестный напал на людей с ножом возле станции метро Parsons Green, где в середине сентября уже произошел теракт, в котором пострадали около 100 человек.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Мужчина 20 лет скончался на месте от полученных ран, двое пострадали после нападения неизвестного с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне, сообщает Sputnik Беларусь.

Станция метро была оцеплена и закрыта. Произошедшее не классифицируется как террористический акт, сообщают в полиции.

По данным некоторых СМИ, нападавший задержан. На Parson Gerren 15 сентября произошел теракт - тогда в вагоне поезда сработало взрывное устройство, пострадало около 100 человек.