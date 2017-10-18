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Американский писатель Джордж Сондерс стал обладателем Букеровской премии, фото с места событий

Букеровская премия досталась американцу за роман о Линкольне

© REUTERS/ MARY TURNER
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Букеровская премия (Man Booker Prize) присуждается книгам, написанным на английском языке и опубликованным официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Джордж Сондерс (George Saunders) стал обладателем Букеровской премии за 2017 год, сообщает Sputnik Беларусь.

Премию 58-летний Сондерс получил за роман Lincoln in the Bardo ("Линкольн в Бардо"). До него лауреатом "Букера" был только один американец — писатель Пол Битти с романом "Распродажа" (2016 год).

"Линкольн в Бардо" — первый "полнометражный" роман Сондерса. Ранее он был известен прежде всего как автор рассказов.

В романе рассказывается об одной ночи в жизни президента США Авраама Линкольна, когда он приходит на могилу своего 11-летнего сына, который скончался в начале Гражданской войны. На кладбище Линкольн впадает в промежуточное состояние (подобное состояние между жизнью и смертью буддисты называют "Бардо") и ведет интересные диалоги с душами умерших людей.

За основу сюжета взят реальный эпизод из жизни Линкольна 1862 года. Книга вышла в издательстве Bloomsbury.

Кадзуо Исигуро
© AFP/ Leon Neal
Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

"Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ", — заявила журналистам председатель жюри "Букера" Лола Янг.

Всем финалистам (включая лауреата), вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

Сондерс получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Помимо "Букера", он лауреат многих премий и наград.

Всего в шорт-листе Букеровской премии было шесть книг: роман американского писателя Пола Остера "4, 3, 2, 1"; книга пакистанского автора Мохсина Хамида Exit West ("Выход на запад"); History of Wolves ("История хищников") от автора готических романов американки Эмили Фридлунд; книга мастера интеллектуальной прозы из Шотландии Али Смит Autumn ("Осень") и дебютный роман британки Фионы Мозли Elmet ("Элмет").

Букеровскую премию вручают начиная с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, и теперь шанс на премию есть у писателей из любых стран. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.




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    Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.

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