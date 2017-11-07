Эмир Кустурица стал послом доброй воли Абхазии

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Каждый посол занимается своим профильным направлением деятельности и реализовывает значимые благотворительные проекты.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Кинорежиссер Эмир Кустурица, посол доброй воли ООН, присоединился к благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии", сертификат и медаль посла были вручены режиссеру в Москве, сообщили в движении "Послы доброй воли Абхазии".

Кустурица поддержал инициативу благотворительного движения по привлечению внимания мирового сообщества к вопросу охраны культурного наследия Абхазии, в частности, к проблеме разрушения древних христианских храмов.

"Я, как посол доброй воли ООН, поддерживаю призыв "Послов доброй воли Абхазии". Древние христианские храмы, расположенные в Абхазии, должны быть сохранены, и будущие поколения должны их увидеть", — отметил Кустурица.

Он заявил, что Абхазия — древний центр мирового христианства. Самые первые церкви на Кавказе появились именно на территории Абхазии, и мировое сообщество, прежде всего ООН, не может игнорировать разрушение памятников мировой христианской культуры, которые расположены там.

Напомним, 2 октября движение "Послы доброй воли Абхазии" опубликовали видеообращение к ЮНЕСКО с призывом совместно решать вопросы сохранения древних православных храмов, расположенных на территории республики. Видеообращение Послов уже набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях.