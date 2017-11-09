19:25 09 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Бойцы Сирийских демократических сил празднуют победу над группировкой ДАИШ, запрещенной в России, в сирийской Ракке

В Сирии взяли под контроль последний оплот ИГ* в восточном регионе

© REUTERS/ Erik De Castro
Новости
Получить короткую ссылку
56 0 0

Сирийская армия подтвердила, что последний оплот террористической группировки ИГ* в восточном регионе, город Аль-Букемаль, взят под контроль.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Правительственные войска Сирии полностью вернули контроль над городом Аль-Букемаль, уничтожив последний оплот запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования армии САР.

"Сирийская армия и союзные силы освободили город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор — (где находился) последний оплот террористической группировки ИГ в восточном регионе", — говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер
    Доступ закрыт

    Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, так как через них распространялась запрещенная в республике экстремистская литература.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    Не в деньгах счастье

    Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов в виде технической помощи.

  • У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото
    Быстрее и глубже

    МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ", при этом новых кредитов для республики пока не выдаст.

  • Депутат Сейма Эдвин Шноре
    Допустимые вши

    Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".

  • Сейм Литвы 3-й корпус, архивное фото
    Литовские просители

    Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.

  • Молдавский праздник Изумрудный виноград, архивное фото
    Большинство – за!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что большинство граждан республики хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка скульптур диких животных под угрозой исчезновения Последний след
"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы
Научить добру: организаторы раскрыли в Sputnik детали акции Урок добра
Научить добру: организаторы раскрыли в Sputnik детали акции "Урок добра"
Как спастись от осеннего авитаминоза
Спорт и прогулки на свежем воздухе помогут в борьбе с осенней хандрой

Соцсети

Sputnikabkhazia