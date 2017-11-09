В Сирии взяли под контроль последний оплот ИГ* в восточном регионе

Сирийская армия подтвердила, что последний оплот террористической группировки ИГ* в восточном регионе, город Аль-Букемаль, взят под контроль.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Правительственные войска Сирии полностью вернули контроль над городом Аль-Букемаль, уничтожив последний оплот запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования армии САР.

"Сирийская армия и союзные силы освободили город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор — (где находился) последний оплот террористической группировки ИГ в восточном регионе", — говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



