РФ наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО в САР

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что продление мандата миссии ООН-ОЗХО возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в ее работе.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Предложенный Японией проект резолюции по Сирии, который заключался в продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней, в Совете безопасности ООН заблокировала Россия, сообщает РИА Новости.

В пятницу вечером Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей.

"Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии", — сказал Василий Небензя после голосования Совета.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы запрещенной радикальной терророристичекой группировки "Исламское государство" (ИГ) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".