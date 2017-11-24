15:57 24 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Люди в очереди за новым iPhone X во время старта продаж нового смартфона в Лондоне

Кто победит: "День без покупок" или "Черная пятница"

© REUTERS/ Peter Nicholls
Новости
Получить короткую ссылку
59 0 0

В этом году на 24 ноября выпал и Международный день протеста против излишнего потребления, направленный на снижение сверхпотребления, и "черная" пятница, получившая свое название за ажиотажный покупательский спрос.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Международный день протеста против излишнего потребления, так называемый День без покупок или Buy Nothing Day, ежегодно отмечается во всем мире в конце ноября, в традиционное время начала рождественских распродаж, сообщает РИА Новости.

В Северной Америке, Великобритании, Финляндии и Швеции День без покупок приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения (в этом году это 24 ноября), остальные страны встречают его на следующий день, в субботу.

Акция, зародившаяся в Канаде 1992 году, в первую очередь направлена на снижение сверхпотребления, а также против неравного распределения материальных благ в мире. Сегодня в ней участвуют уже 65 стран — России официально в этом списке пока нет. Тем не менее, россияне, страдающие излишней любовью к шоппингу, могут присоединиться к акции самостоятельно и устроить себе небольшой "детокс" от покупок. На 24 часа в этот день всем желающим предлагается отказаться от приобретения любых товаров. Некоторые на этом не останавливаются и выключают на сутки всю технику, не пользуются личным автотранспортом и мобильным телефоном.

IPhone X и средняя зарплата
© Sputnik. Леон Гуния
iPhone X и средняя зарплата

Также в рамках Дня без покупок активисты устраивают в торговых центрах демонстрации и театрализованные представления, показывают "антирекламные" видеоролики, рассказывающие о проблемах излишнего и бездумного потребления и настойчиво предлагают владельцам кредитных карт уничтожить их, разрезав ножницами.

День отказа от покупок не просто так приурочен к знаменитой "Черной пятнице" — дню начала распродаж, когда в погоне за скидками люди нередко теряют голову. Психологи считают, что в данной акции есть смысл — она привлекает внимание общественности к проблеме сверхпотребления и зависимости от шоппинга.

"Даже если какой-то небольшой процент людей, которые до этого были вовлечены вот в эту пагубную страсть бесконечных покупок, затормозится в своем действии, одумаются, то эта акция уже будет иметь свои плоды. Попытка борьбы, несомненно, имеет смысл", — заявил в беседе с РИА Новости врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По теме

Многодневная очередь за iPhone, или "Яблочное" помешательство в Москве
Григорян: при покупке бриллиантов нужно быть очень осторожным



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

  • Касым-Жомарт Токаев
    Будь здоров!

    Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о психическом заболевании экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

  • Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручает знак президента КР Сооронбаю Жээнбекову на церемонии инаугурации в доме приемов Энесай Государственной резиденции Ала-Арча. 24 ноября 2017 года
    Смотрите, кто пришел!

    Избранный президент Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана, сменив на посту Алмазбека Атамбаева.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко
    Шпион, выйди вон!

    Колумнист Sputnik Александр Шпаковский о дипломатическом скандале после задержания белорусскими спецслужбами журналиста и полковника Павла Шаройко.

  • Владелец группы Marika и радио PIK Юрис Журавлев
    Деньги не пахнут

    В бумажнике латышей должна быть двухсотрублевая купюра с изображением Крыма, чтобы после распада ЕС они могли сказать, что вложили 3 евро в экономику России, считает латвийский бизнесмен.

  • Логотип компании Газпром на административном здании в Москве, архивное фото
    Без поддержки

    Российский эксперт о том, почему в Европе нет альтернативы российскому газу, и почему даже суд не поддерживает Литву против "Газпрома".

  • Анжела Колацки
    Старт дан!

    Почему несостоявшийся референдум по отставке мэра Кишинева является началом парламентской гонки, до которой еще целый год, рассказал эксперт.

  • Российско-таджикские учения на полигоне Фахрабад
    Под микроскопом

    Комиссия Генштаба Вооруженных сил России приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

  • Наркотические вещества в таблетках
    Убийственный почерк

    Из-за неразборчивого почерка врача фармацевт в ташкентской аптеке продал не то лекарство, в результате чего погибли три девочки.

  • Судейский молоток и весы Фемиды
    Толерантный ноль

    Эстонский суд не признал заключенный в Америке однополый брак и отказал в виде на жительство гражданке США, состоящей в браке с гражданкой Эстонии.

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Памяти Дмитрия Хворостовского
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии
Хурма
Говорит и показывает хурма

Соцсети

Sputnikabkhazia