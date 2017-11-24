Лондонская станция метро Oxford Circus оцеплена полицией

Квартал вокруг станции лондонского метро Oxford Circus оцеплен в связи с предполагаемым инцидентом.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Оцепление вокруг станции метро Oxford Circus в Лондоне сохраняется, полиция работает на месте, сообщает РИА Новости.

Ранее полиция сообщила об инциденте на станции метро Oxford Circus, в результате которого пострадала женщина. Инцидент не был назван терактом, однако полиция заявила, что действовала как в случае террористической атаки. Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями.

"Квартал вокруг (места инцидента у станции метро) Oxford Circus оцеплен по соображениям безопасности. Оцепление будет сохраняться необходимое для полиции время. Ближайшие здания эвакуированы. На месте находится вооруженная полиция", — сообщал РИА Новости представитель городской полиции.

Из-за оцепления было приостановлено движение автомобилей и автобусов по ближайшим улицам, а также закрыты две станции метро — сама Oxford Circus и ближайшая Bond Street.

Ранее в британской транспортной полиции сообщили: "Мы получили сообщение о женщине с незначительным ранением. О других пострадавших не сообщается."

Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 ноября 2017 г.

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При этом в Скотланд-Ярде сообщили, что не могут подтвердить факт стрельбы на станции. "На данный момент полиция не обнаружила никаких подозреваемых, доказательств выстрелов или пострадавших. Сотрудники продолжают работать с коллегами из Британской транспортной полиции в районе Oxford Circus", — сообщил РИА Новости по телефону представитель Столичной полиции Лондона.

Также сообщалось, что станция эвакуирована из-за задымления и закрыта.

Evacuated staff after #OxfordCircus — still police presence. Lots on phones pic.twitter.com/s7QZlWjVms — Sandy Rashty (@SandyRashty) 24 ноября 2017 г.

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