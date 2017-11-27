Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала девушка из ЮАР

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Деми-Ли Нель-Питерс (Demi-Leigh Nel-Peters) из ЮАР победила в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", передает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт конкурса.
"Поздравления Деми-Ли Нель-Питерс — победительнице соревнования "Мисс Вселенная", — говорится в сообщении.
Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
"Добро пожаловать в сестринство", — добавляют организаторы.
Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс красоты принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.