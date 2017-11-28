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Статуэтка Грэмми

Опубликован список номинантов "Грэмми"

© AP Photo. Charles Rex Arbogast
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Полный список претендентов на награду во всех 84 категориях академия звукозаписи США разместила на своем сайте.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards, сообщает РИА Новости.

Номинантов главных категорий в прямом эфире телеканала CBS назвала американская исполнительница Андра Дэй.

За звание лучшего альбома года будут бороться "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay–Z, "24K Magic" Бруно Марса и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд. Реппер Jay–Z, на счету которого 21 награда Grammy, впервые получил номинацию в этой категории.

В категории лучшая запись года (Record Of The Year) представлены: "24К" Бруно Марса, "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Тимберлейка, "The Story of O.J." Jay–Z, "Humble" Кендрика Ламара.

Лучшую песню года выберут (Song Of The Year) из Despacito, "4:44", "Issues", "1-800-273-8255" и "That's What I Like" Бруно Марса.

Юбилейная 60-ая церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.

59-я церемония вручения награды "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе.

  • Певица Бейонсе c наградами на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Бейонсе c наградами на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Mike Blake
  • Певица Адель на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Адель на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
  • Певица Соланж на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Соланж на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
  • Певица Леди Гага и группа Металлика на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Леди Гага и группа Металлика на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
  • Певица Бейонсе на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Бейонсе на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © AP Photo. Matt Sayles/Invision
  • Рианна на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Рианна на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
  • Выступление Скипа Марли и Кэти Перри на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Выступление Скипа Марли и Кэти Перри на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
  • Певица Адель на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Певица Адель на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
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© REUTERS/ Mike Blake
Певица Бейонсе c наградами на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но также позволить избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.

Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.

Триумфатором премии Grammy в прошлом году стала британская певица Адель, завоевавшая награду в пяти категориях: "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшая запись" за композицию "Hello", а ее альбом "25" стал "Лучшим альбомом" и "Лучшим альбомом поп-музыки". Певица победила во всех пяти номинациях, в которых была номинирована.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победителем стал Chance the Rapper.

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  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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