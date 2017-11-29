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Запуск баллистической ракеты Hwasong-12 в КНДР

Министр обороны США: ракеты КНДР могут угрожать всему миру

© REUTERS/ KCNA
Новости
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По данным военных США, Японии и Южной Кореи, новая ракета, которую запустили в КНДР, превосходит по техническим характеристикам испытанные до сих пор Северной Кореей баллистические ракеты.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты рано утром в среду в 03.18 (21.18 мск вторника), тем самым вызвав новую волну недовольства со стороны США, Японии и Южной Кореи.

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© Sputnik. Илья Питалев
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Как сообщает РИА Новости, полет ракеты продлился 53 минуты, за это время максимальная высота полета составила 4-4,5 тысячи километров, а дальность — около тысячи километров. Она упала в 250 километрах от берегов Японии в исключительной экономической зоне в районе префектуры Аомори. Радары зафиксировали ее разделение на три части, из этого эксперты делают вывод, что это были две ступени собственно ракеты и модель боеголовки.

Ракета была выпущена по так называемой навесной траектории — не горизонтально, а вертикально под большим углом с тем, чтобы умышленно сократить дальность полета. Если бы она была выпущена по обычной траектории, ее дальность могла бы составлять 13 тысяч километров. Это означает, что радиус действия покрыл бы столицу США Вашингтон.

В связи с новым пуском министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что КНДР "создает такие ракеты, которые могут угрожать практически всему миру", а также "безусловно, США". Президент США

Дональд Трамп заявил, что США "справятся с этим", и подчеркнул, что подход его страны к этой проблеме останется неизменным.

Баллистические ракеты на параде в Пхеньяне. Северная Корея
© AP Photo. Wong Maye-E
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"Ничего не поменяется. Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — пообещал Трамп. Он добавил также, что у США очень серьезный подход к проблеме.

В то же время госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна по-прежнему пока открыта для ведения дипломатического диалога.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути денуклеаризации и прекращения воинственных действий КНДР", — заявил госсекретарь.

Япония и Южная Корея назвали очередной пуск провокационным и неприемлемым и заявили решительный протест. Обе страны настояли на экстренном созыве Совета Безопасности ООН, заседание которого назначено на вечер среды 16.30 (00.30 мск в четверг). Пуск осудили также Канада, Франция, Великобритания и другие страны. В Японии и Южной Корее были также экстренно созваны заседания Национальных советов безопасности.

Пуск ракеты стал первым за два с половиной месяца молчания Северной Кореи после того, как 29 августа и 15 сентября она провела испытания ракеты средней дальности "Хвасон-12". Обе ракеты перелетели через территорию Японии.

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