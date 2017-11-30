На Бали продлили режим чрезвычайной ситуации

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. До 10 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации на Бали, так как все еще сохраняется угроза серьезного выброса пепла, сообщает Sputnik Беларусь.
При этом администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии второго аэропорта на находящемся рядом острове Ломбок, который до настоящего времени функционировал в штатном режиме и куда направлялись туристы, которые хотели бы покинуть Бали (воздушная гавань Бали была закрыта с 27 по 29 ноября).
Ранее администрация аэропорта Бали сообщала, что облако пепла, которое находилось на высоте около 7 тысяч метров, движется в сторону воздушного пространства над аэропортом.
Второе за неделю извержение вулкана произошло в минувшее воскресенье. При этом столб дыма поднялся на высоту в четыре километра.
На острове был введен красный уровень опасности, аэропорт на Бали закрыт.
На данный момент эвакуировано около 43 тысяч местный жителей из районов, находящихся поблизости с вулканом. Около 100 тысячам рекомендовано покинуть свои дома.