На Бали продлили режим чрезвычайной ситуации

За последние cутки власти Бали зафиксировали выброс вулканического пепла на высоту около двух километров, зона в радиусе 10 километров от кратера вулкана Агунг объявлена опасной.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. До 10 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации на Бали, так как все еще сохраняется угроза серьезного выброса пепла, сообщает Sputnik Беларусь.

При этом администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии второго аэропорта на находящемся рядом острове Ломбок, который до настоящего времени функционировал в штатном режиме и куда направлялись туристы, которые хотели бы покинуть Бали (воздушная гавань Бали была закрыта с 27 по 29 ноября).

© Sputnik. Михаил Фомичев Отдых с видом на вулкан: пара из Абхазии застряла на Бали

Ранее администрация аэропорта Бали сообщала, что облако пепла, которое находилось на высоте около 7 тысяч метров, движется в сторону воздушного пространства над аэропортом.

Второе за неделю извержение вулкана произошло в минувшее воскресенье. При этом столб дыма поднялся на высоту в четыре километра.

На острове был введен красный уровень опасности, аэропорт на Бали закрыт.

На данный момент эвакуировано около 43 тысяч местный жителей из районов, находящихся поблизости с вулканом. Около 100 тысячам рекомендовано покинуть свои дома.