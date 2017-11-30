Абхазским туристам удалось покинуть Бали

Власти Бали продлили из-за извержения вулкана Агунг режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря, так как в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Туристам из Абхазии Георгию Шакрыл и его супруге Лане Мирзоян удалось покинуть остров Бали, где сейчас продолжается извержение вулкана, рассказали корреспонденту Sputnik туристы.

"Мы выбрали маршрут, который нам предложили катарские авиалинии. Автобусом доехали до соседнего острова. С острова прилетели только что в Джакарту, а отсюда уже в Доху и в Москву", — сообщил Шакрыл.

Георгий Шакрыл и Лана Мирзоян застряли на острове Бали из-за извержения вулкана Агунг. Молодая пара двое суток не могла выехать с острова из-за закрытия аэропорта на Бали. Турфирма, которая обслуживала пару из Абхазии, сняла с себя всю ответственность и отказалась от компенсации. Туристам пришлось за личные деньги выехать с острова на автобусе.

Пресс-служба губернатора Бали, сообщила, что власти индонезийского острова продлили режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря, так как в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла.

© REUTERS/ Petra Simkova На Бали продлили режим чрезвычайной ситуации

Администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии второго аэропорта на находящемся рядом острове Ломбок, который до настоящего времени работал в штатном режиме и откуда туристы покидали Бали.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, за последние сутки был зафиксирован выброс вулканического пепла на высоту около двух километров. Зона в радиусе 10 километров от кратера вулкана Агунг объявлена опасной.

Ранее администрация аэропорта на Бали сообщала, что облако пепла, которое находилось на высоте около семи тысяч метров, движется в сторону воздушного пространства над аэропортом.

Второе за неделю извержение вулкана произошло в минувшее воскресенье. При этом столб дыма поднялся на высоту в четыре километра.

На острове был введен красный уровень опасности, аэропорт на Бали закрыт. На данный момент эвакуировано около 43 тысяч местных жителей из районов, находящихся поблизости с вулканом. Приблизительно 100 тысячам рекомендовано покинуть свои дома.