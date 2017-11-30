20:33 30 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Вулкан Агунг на Бали выбросил столб дыма и пепла

Абхазским туристам удалось покинуть Бали

Associated Press и Ruptly
Новости
Получить короткую ссылку
74610

Власти Бали продлили из-за извержения вулкана Агунг режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря, так как в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Туристам из Абхазии Георгию Шакрыл и его супруге Лане Мирзоян удалось покинуть остров Бали, где сейчас продолжается извержение вулкана, рассказали корреспонденту Sputnik туристы.

"Мы выбрали маршрут, который нам предложили катарские авиалинии. Автобусом доехали до соседнего острова. С острова прилетели только что в Джакарту, а отсюда уже в Доху и в Москву", — сообщил Шакрыл.

Георгий Шакрыл и Лана Мирзоян застряли на острове Бали из-за извержения вулкана Агунг. Молодая пара двое суток не могла выехать с острова из-за закрытия аэропорта на Бали. Турфирма, которая обслуживала пару из Абхазии, сняла с себя всю ответственность и отказалась от компенсации. Туристам пришлось за личные деньги выехать с острова на автобусе.

Пресс-служба губернатора Бали, сообщила, что власти индонезийского острова продлили режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря, так как в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла.

Вулкан проснулся 21 ноября, а 25-го началась активная фаза извержения, архивное фото
© REUTERS/ Petra Simkova
На Бали продлили режим чрезвычайной ситуации

Администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии второго аэропорта на находящемся рядом острове Ломбок, который до настоящего времени работал в штатном режиме и откуда туристы покидали Бали.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, за последние сутки был зафиксирован выброс вулканического пепла на высоту около двух километров. Зона в радиусе 10 километров от кратера вулкана Агунг объявлена опасной.

Ранее администрация аэропорта на Бали сообщала, что облако пепла, которое находилось на высоте около семи тысяч метров, движется в сторону воздушного пространства над аэропортом.

Второе за неделю извержение вулкана произошло в минувшее воскресенье. При этом столб дыма поднялся на высоту в четыре километра.

На острове был введен красный уровень опасности, аэропорт на Бали закрыт. На данный момент эвакуировано около 43 тысяч местных жителей из районов, находящихся поблизости с вулканом. Приблизительно 100 тысячам рекомендовано покинуть свои дома.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Вне эфира

    Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.

  • Что сказали журналистам Жээнбеков и Назарбаев — видео
    Пограничный вопрос

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и обсудил вопрос госграницы.

  • Вице-премьер Михаил Русый
    Деревня будущего

    Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

  • Алкоголизм
    Спирт для Марадоны

    Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне - предприимчивому жителю Украины, которого прозвали в честь великого футболиста.

  • Горнолыжный курорт Сафед-Дара в Таджикистане
    Портал в Таджикистан

    В Таджикистане заработал национальный туристический портал – он доступен на трех языках: таджикском, русском и английском.

  • Вертолеты Ми-35
    Мне бы в небо

    Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны - поставки начнутся в следующем году.

  • Дача взятки бизнесмену
    Закачалось кресло

    Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком
Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии
Рауль Хаджимба оценил работу по приему цитрусов у населения компанией Абхазпродэкспорт
Подмога крестьянам: Хаджимба назвал преимущества госзаготовки агропродукции
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia