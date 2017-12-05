На крыше дома своего: Саакашвили задержали в Киеве

Михаил Саакашвили ранее заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и о планах создать на Украине свою политическую силу.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. В Киеве начались обыски в квартире Михаила Саакашвили, в это время сам экс-президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажки, в которой он проживает, и стал грозиться, что спрыгнет вниз, передает РИА Новости.

Сделать это у него, однако, не вышло: как утверждают его соратники, Саакашвили задержали украинские правоохранители.

"На крыше его взяли", — сказал один из присутствовавших на месте сторонников политического деятеля. Затем, по свидетельствам очевидцев, Саакашвили вывели из подъезда, однако собравшиеся возле дома активисты не давали силовикам его увезти.

Как рассказал однопартиец политика Юрий Деревянко, обыски в квартире Саакашвили провела прокуратура на основании решения суда. Ранее СМИ сообщили, что Киев решил окончательно закрыть вопрос с выдворением лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны. Сам политик отмечал в начале декабря, что его могут экстрадировать в ближайшее время.

Экс-президент без гражданства

Как писал Sputnik Эстония, в октябре Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца, дав тем самым Киеву право депортировать политика на родину, где против него возбуждено несколько дел. Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили.

После государственного переворота на Украине стал губернатором Одесской области, однако проработал в этой должности всего полтора года. В ноябре 2016 года он заявил о намерении подать в отставку, обвинив президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. По его словам, несмотря на смену власти на Украине, в стране процветает коррупция и "как грабили, так и грабят". Он отметил, что "последней каплей" для него стало обнародование электронных деклараций о доходах чиновников.

Позже Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную раду и планах создать на Украине свою политическую силу. Однако 26 июля 2017 года президент Пётр Порошенко своим указом лишил мятежного экс-чиновника украинского гражданства, сделав его лицом без гражданства (грузинское он утратил, получив украинский паспорт в 2015 году). Сам Саакашвили на тот момент находился в США, откуда посетил Польшу, Литву и Венгрию. 10 сентября 2017 года он вернулся на территорию Украины, незаконно перейдя границу.

В Грузии Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате телекомпании "Имеди". Саакашвили грозит до десяти лет тюрьмы.