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Сторонники Михаила Саакашвили освобождают политика в Киеве

Саакашвили освободился и отправился в Раду требовать импичмента Порошенко

© REUTERS/ Oleh Tereshchenko
Новости
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Саакашвили также призвал всех граждан страны выйти на улицы и продолжить мирный протест.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Михаил Саакашвили освободился из автомобиля правоохранителей и направился вместе с соратниками к Верховной Раде Украины, чтобы требовать импичмента президента Порошенко, передает РИА Новости.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

Кадры с Саакашвили, угрожающем спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
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"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — ред.) импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил Саакашвили, выступая перед соратниками.

Он также призвал всех граждан страны выйти на улицы и продолжить мирный протест. «Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко (президента Украины Петра Порошенко — ред.), его банды и всех олигархов», — заявил экс-президент Грузии.

Он добавил, что намерен остаться на Украине.

"Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, ну и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам", — сказал Саакашвили.

По дороге к зданию Рады Саакашвили ненадолго зашел в офис своей партии "Движение новых сил", при этом его сторонники выставили охрану. Спустя несколько минут политик вышел на улицу с бутылкой минеральной воды и продолжил движение в рядах своих сторонников к Раде.




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