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Выступление народной артистки Абхазии Алисы Гицба в Муроме.

Алиса Гицба споет главную партию в спектакле "Пиковая дама"

Фото: страница Алисы Гицба в Facebook
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Спектакль "Пиковая дама", в котором Алиса Гицба исполнит главную роль, пройдет на сцене московского театра "Геликон-опера" 10 и 12 декабря.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оперная певица Алиса Гицба споет главную партию в спектакле в премьере "Пиковая дама" на сцене в московском театре "Геликон-опера" 10 и 12 декабря.

Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей Трубадур
© Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"
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"Пиковая дама", мистическая опера, это одна из самых величайших, если не самая величайшая опера когда-либо написанная за все время истории музыкальной культуры", — отметила оперная певица.

Гицба рассказала, что через один сезон после ее прихода в театр "Геликон-опера", поставили урезанный вариант спектакля "Пиковая дама".

"В ней не было хора, тогда мы не имели таких возможностей как сейчас, театр был очень маленький, было всего пять солистов. Спектакль шел в том зале, в котором раньше проходили постановки, это теперешний зал княгини Шуховской. В центре сцены стоял большой игральный стол накрытый зеленым сукном, и все персонажи играли в карты, и у каждого персонажа в канделябре своя свеча, то есть эти персонажи были как карты, каждый из них олицетворял какую-то определенную карту", — рассказала Алиса Гицба.

В нынешнем спектакле Алиса Гицба исполняет главную роль Лизы. "Тогда я не играла роль Лизы, я тогда переворачивала страницы пианистки, которая аккомпанировала, тогда оркестра не было, спектакль шел под фортепиано, и я пианистке подыгрывала басы и переворачивала страницы", — поделилась воспоминаниями певица.

Тогда в 1994 году Алиса Гицба даже не смела думать, что она когда-нибудь будет исполнять главную партию спектакля "Пиковая дама".

"Через три года спектакль уже поменяли, возможности театра стали расширяться, появился оркестр, появился хор, меня тогда уже назначили на Лизу, но это был не полный вариант спектакля. Потом был долгий ремонт в театре, нам строили театр, мы переехали на Новый Арбат, там спектакль шел очень редко и он уже нуждался в доработке", — сказала она.

В том виде, в котором "Пиковая дама" будет поставлена в "Геликон-опера" 10 и 12 декабря, спектакль еще не ставился, говорит Гицба.

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"Эта опера идет абсолютно вся, без всяких купюр, без сокращений, дирижировать будет величайший дирижер современности Владимир Федосеев, Народный артист Советского Союза, постановку осуществляет наш художественный руководитель Дмитрий Бертман", — отметила певица.

При исполнении спектакля оркестровая яма будет закрыта, сцена будет представлять из себя игорный дом, а оркестр будет располагаться сзади, спектакль очень большой и объемный, отметила оперная певица.

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