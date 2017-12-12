Российские атлеты едут в Пхенчхан, но вопросы остались

Спортсмены из России должны участвовать в ОИ-2018 года под олимпийским флагом. Их решение участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане единогласно поддержало во вторник олимпийское собрание, передает Р-Спорт.



Поддержат всех

Также олимпийское собрание постановило оказать ОКР поддержку спортсменам, не получившим приглашения МОК или отказавшимся от них.

После окончания собрания министр спорта России Павел Колобков заявил: "Конечно, нам предстоит в ближайшие два месяца достаточно сложный период".

"Сейчас будет понимание, кто будет допущен до Олимпийских игр. Все спортсмены будут готовиться по ранее утвержденным планам. Всем спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде или не примут по каким-то причинам, будет оказана поддержка — и юридическая, и финансовая, и моральная со стороны Минспорта", — отметил он.

Глава ОКР Александр Жуков на пресс-конференции пояснил, что к текущему моменту олимпийские лицензии имеют более 200 спортсменов, но добавил: "Потенциально".

"Это потенциально, так как речь идет о том, что конкретный состав будет определять МОК. Сейчас не надо забегать вперед и четко определять количество российских участников", — пояснил Жуков.

Дело в том, что в стандартной ситуации списки участников Олимпийских игр, сдавших квалификационные нормативы и получивших лицензии, в МОК отправлялись российской стороной. Но нынешняя ситуация — внештатная из-за временной дисквалификации ОКР.

Поэтому состав "олимпийской команды" сформирует специальная комиссия МОК, которая сама направит приглашения потенциальным участникам Игр.

Правильное решение

Олимпийское собрание, поддержав атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане даже без флага и гимна России, приняло правильное решение, заявил хоккеист сборной и санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, который во вторник принимал участие в мероприятии.

"Обязательно надо ехать и доказывать! Пусть и без флага, но мы поедем доказывать, будем делать все, чтобы сделать праздник. Приятно, что сегодня решение было принято единогласно, это здорово! Все спортсмены хотят ехать и доказывать, будут делать для этого все, вдвойне стараться в такой ситуации помочь стране. Сплочение будет еще больше обычного", — сказал Дацюк журналистам.

Вернуть флаг

Также от лица сборной России по хоккею на пресс-конференции высказался Илья Ковальчук. "Хочу сказать и выразить огромное спасибо вам за то, что поверили и приняли решение. Дай бог, что мы вернем наш флаг на Игры", — обратился Ковальчук к руководству ОКР.

Ту же мысль в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт" выразил и Олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Владимир Григорьев. "Надо вернуть флаг России на Олимпийские игры, а чтобы его вернуть, надо участвовать в Олимпиаде", — сказал он.

"Все это совсем неприятно, просто забирают у людей принципы патриотизма, лишая их флага! Но все равно надо же дать шанс другим спортсменам, кто будет участвовать в других Олимпийских играх, чтобы они уже выступали под флагом России", — добавил Григорьев.

Решение спортсменов ехать в Пхенчхан поддержал и глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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"Решение наших спортсменов ехать на ОИ-2018 в целом заслуживает поддержки, и бросать их в этот трудный момент ни в коем случае нельзя. Ребята и так будут находиться под прессингом там, на чужбине. От решения олимпийцев поехать и выступить под флагом МОК их любовь к родине меньше не становится. В этой сложной обстановке нужно побеждать", — подчеркнул он.

Технические вопросы

При этом к текущему моменту определены далеко не все юридические моменты по участию российских спортсменов в олимпийских играх. Но в ближайшее время будут сделаны определенные шаги по разрешению этого вопроса.

"Мы получили письмо из МОК, где сказано, что они образовали рабочую группу для того, чтобы решить конкретные вопросы участия нашей команды в Олимпиаде. В том числе и все технические вопросы. Мы, в свою очередь, создали команду, которая ориентировочно поедет 15 декабря в Лозанну, чтобы обсудить весь комплекс вопросов", — рассказал журналистам Жуков.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.