Во Франции требуют отозвать лицензию у RT France

В Совфеде России уже прокомментировали ситуацию, заявив, что будут введены ответные меры в отношении французских СМИ, если власти Франции отзовут лицензию RT France.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France "во имя сохранения гражданского мира", сообщает РИА Новости. © Sputnik. Владимир Астапкович Познер: телеканал RT напугал руководство США

Новый телеканал RT France вечером в понедельник начал вещание из студии в пригороде Парижа — городке Булонь-Бийанкур.

Они упоминают обвинения властей США в адрес российских СМИ о вмешательстве в американские выборы, а также обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в том, что российские СМИ якобы "подталкивали британский народ к разобщению", и министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, "осудившей российское вмешательство во внутренние испанские дела".

"В этом контексте гибридной войны разрешение на вещание во Франции, данное Russia Today, является чрезвычайно серьезным, поскольку может привести к путанице в умах и разобщению французов… Мы просим вас во имя сохранения гражданского мира отозвать действие лицензии Russia Today на территории Франции", — говорится в письме.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагент