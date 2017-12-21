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А был ли мальчик: ребенок по имени Биткоин - газетная утка

© Fotolia/ Pio Si
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В среду в ряде СМИ появилась информация, что семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином в честь самой дорогой криптовалюты в мире.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Газетной уткой, скорее всего, оказалась информация о том, что в Крыму новорожденного назвали Биткоином, сообщила РИА Новости заместитель министра юстиции республики Крым — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо.

Архивное фото
© Фото: unsplash.com
Новорожденный Биткоин: семья назвала сына в честь криптовалюты

Ребенка с подобным именем не регистрировали на полуострове, заявила Пельо.

В СМИ сообщалось, что Биткоин Олегович весом в три килограмма родился полностью здоровым. Отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом "благодарность криптоиндустрии".

"Мы не знаем, что имели в виду родители, но у нас государственной регистрации рождения с присвоением такого имени ребенку нет", — сказала РИА Новости Пельо.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, указания на ранги и должности. При этом можно давать ребенку двойную фамилию.

Как сообщалось ранее, абсолютными лидерами по популярности имен для новорожденных в Крыму и Севастополе по неполным данным 2017 года стали имена София и Александр. В то же время в регионе оказалось немало родителей, которые нарекли своих детей редкими и необычными именами, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции республики Крым и управлении ЗАГС правительства Севастополя.

Биткоин (bitcoin) является самой дорогой и самой известной криптовалютой в мире. Она была разработана человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года. За прошедший год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. В четверг, 21 декабря, самая популярная в мире криптовалюта торгуется возле отметки в 17 тысяч долларов.




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