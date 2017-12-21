США ввели санкции по "глобальному закону Магнитского"

Всего Минфин включил в перечень 13 человек по всему миру и 39 компаний, связанных с ними.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. США ввели санкции в рамках "глобального акта Магнитского", сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Из россиян в список попал Артем Чайка, сын генерального прокурора Юрия Чайки.

Американские власти считают виновными в нарушениях прав человека или замешанными в коррупции всех лиц и компании, указанные в перечне.

Как утверждается в релизе, Артем Чайка якобы получил выгоду от положения отца, что позволяло "выигрывать тендеры" и "оказывать давление на деловых партнеров".

Под санкции также попали Сергей Кусюк, который командовал киевским полком спецподразделения "Беркута" во время событий на Майдане зимой 2013-2014 годов, и дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Кроме них, в списке значатся бывший президент Гамбии Яйя Джамме, израильский бизнесмен Дан Гертлер, торговец оружием Слободан Тесич, мэр города Янгона в Мьянме Маунг Маунг Со, южносуданский политик и бизнесмен Бенджамин Бол Мел, пакистанский хирург-трансплантолог Мухтар Хамид Шах, доминиканский бизнесмен Ангел Рондон Рихо, китайский чиновник госбезопасности Гао Янь, гватемальский бизнесмен Хулио Антонио Рамирес и гамбийский чиновник Янкуба Бадже.

Согласно закону, все активы этих людей, находящиеся в юрисдикции США, блокируются, а американским гражданам и компаниям запрещается иметь с ними какие-либо транзакции.

Как заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, расширение санкционного списка "продвигает наши ценности и способствует безопасности" как самих США, так и их союзников и партнеров.

США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Первоначально он предполагал санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Но впоследствии закону придали глобальный статус, то есть теперь санкции не ограничиваются только россиянами, а применяются к любым странам.

Накануне в "список Магнитского" включили пятерых россиян, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова. Всего под американскими санкциями сейчас находятся около 200 человек и более 400 фирм и компаний. В России действия США называют незаконными и недружественными и заявляют, что ответят на них зеркально.