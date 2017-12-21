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Города мира. Иерусалим

Генассамблея приняла резолюцию о непризнании решения США по Иерусалиму

© Sputnik. Радик Амиров
Новости
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За документ проголосовали 128 стран, против него выступили девять, еще 35 воздержались.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, передает корреспондент РИА Новости.

Здание ООН
© Sputnik. РИА Новости
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Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США перестанут оказывать финпомощь странам, поддержавшим резолюцию.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима, не имеют юридической силы и должны быть отменены.

Резолюция также требует, чтобы все государства не признавали никаких мер, которые расходятся с резолюциями Совбеза ООН.

Трамп в начале декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а заодно подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера приветствовал Израиль, но оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира и Палестины.

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© Sputnik. Владимир Трефилов
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В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту предложенной Египтом резолюции. Он признавал не имеющими юридической силы все действия, которые направлены на изменение статуса Иерусалима.

Кроме того, он требовал от государств в соответствии с резолюцией Совета 478 (1980) воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств. Резолюцию не приняли, так как американская делегация применила право вето, все остальные члены СБ документ поддержали.

Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые в 1967 году у Иордании в ходе очередной арабо-израильской войны.

Мир аннексии не признает и считает статус города одной из сложнейших проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Из-за этого иностранные посольства традиционно располагаются в Тель-Авиве.




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