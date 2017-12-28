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Биткоин

Биткоин падает: снижается цена и капитализация

© REUTERS/ Dado Ruvic
Новости
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Многие эксперты уверены, что курс биткоина к концу 2017 года может подняться до 17-17,5 тысячи долларов.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Цена на биткоин (bitcoin) упала до 14,5 тысячи долларов после недавнего роста до 16 тысяч, при этом капитализация криптовалюты продолжает снижаться, следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.54 мск биткоин дешевел на 10,4%, до 14,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13%, до 14,25 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3%, до 14,43 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 6,5%, до 14,37 тысячи долларов.

Криптовалюта биткойн
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 568,3 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, а показатель опустился с 270-280 миллиардов долларов днем ранее до 250 миллиардов долларов. Ethereum занимает 12,6% рынка, Ripple, сместивший с третьего места Bitcoin Cash по уровню капитализации, занимает 9,2%. Криптовалюта Ripple дорожала на 8%, до 1,35 доллара, Ethereum дешевел на 5,6%, до 739,09 доллара, Bitcoin Cash терял в цене 10,5%, достигая 2,72 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Аналитики при этом продолжают отмечать волатильность рынка криптовалют, в частности, биткоина. «Никто не знает предельной стоимости этого базового актива (биткоина — ред.). Мы не можем предсказать, будет ли он стоить ноль долларов или миллион долларов, или что-то между этими уровнями», — рассказал в интервью агентству Блумберг президент American Institute for Economic Research Эдвард Стрингем (Edward Stringham).

По мнению экспертов, курс биткоина к концу 2017 года может подняться до 17-17,5 тысячи долларов. Об этом сообщил РИА Новости директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов. В настоящее время, считает эксперт, курс биткоина находится в процессе консолидации.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.




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