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Новогодняя наука

Ученый кот: Новый год глазами ученых

Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина
Новости
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Рождество и Новый год, как ни одно другое событие, дает ученым повод продемонстрировать свои успехи самым наглядным образом, а заодно проявить недюжинное чувство юмора и приверженность традиционным ценностям.

РИА Новости

Открытка размером с микрон

Британские ученые создали самую маленькую поздравительную открытку размером 15 на 20 микрон, побив предыдущий рекорд в десять раз. Сотрудники Национальной физической лаборатории, отвечающей за измерительные стандарты Туманного Альбиона, изготовили ее с помощью мощного микроскопа из очень прочного материала — нитрида кремния. Открытку покрыли платиной и выгравировали на ней ионным пучком снеговика, слова "Seasons Greetings", а внутри — рождественское поздравление.

Самая маленькая поздравительная открытка в мире, изготовленная из нитрида кремния
© Фото: NPL Management Limited
Самая маленькая поздравительная открытка в мире, изготовленная из нитрида кремния

Елка из стволовых клеток

Чтобы рассмотреть детали живых клеток под микроскопом, ученые помечают их обычно флуоресцентным красителем. Но такой способ подходит далеко не во всех случаях. Катарина Моура (Catarina Moura), аспирантка из университета Саутгемптона (Великобритания), работает над совершенно новой технологией наблюдения за внутренним строением клеток, подсвеченных с помощью ультрабыстрого лазера. Эту технологию планируют применять в регенеративной медицине, в частности при восстановлении хряща стволовыми клетками человека. Она позволяет следить за ростом ткани, не травмируя ее.

Используя новую технологию, Моура создала микрофотографии рождественской елки и венка из стволовых клеток, окрашенных лазером. Зеленые пятна на снимке — это коллаген, красные — жировые клетки, извлеченные из костного мозга человека.

Рождественская ель из стволовых клеток человека, подсвеченных лазером
© Фото: Catarina Moura / University of Southampton
Рождественская ель из стволовых клеток человека, подсвеченных лазером

Суровая химическая елка

Перед каждым Рождеством и Новым годом ученые публикуют в соцсетях множество фотографий елок, установленных в научных лабораториях. Вот одна из них — нарядная елка химиков. Она представляет собой стальное дерево с колбами вместо новогодних игрушек и гирляндой в виде атомной решетки.

Суровая химическая елка
© Фото: reddit.com
Суровая химическая елка

Снежинка-полупроводник

Это структурная формула гексатретбутил-гексабензокоронена — по сути, углеводорода, необычного тем, что он проявляет шестилучевую симметрию, как у снежинки. В центре находятся шесть бензольных колец, образующих супербензол (C24H12). В природе он встречается в виде минерала карпатита, впервые описанного в украинских Карпатах в 1955 году. Несмотря на редкость, минерал обнаружен на Урале, Камчатке, в Калифорнии. А еще — в организме человека, в мочевом пузыре. В "снежинке" с супербензолом связаны еще шесть бензольных колец и шесть углеводородных радикалов (третбутила).

Снежинка-полупроводник
© Фото: Химия – просто
Снежинка-полупроводник

Синтезировать такую структуру химикам приходится разными хитрыми способами. Вещество получается желтого цвета, а ряд примечательных свойств делают его привлекательным для электронной и оптоэлектронной промышленности.

Звездное Рождество

В созвездии Единорога, в трех тысячах световых лет от нас, расположено скопление Снежинки, открытое Уильямом Гершелем в 1784 году. А внутри него есть кластер молодых горячих звезд в виде треугольника. Отсюда и название — звездный кластер Рождественская ель (Christmas Tree Cluster). Его замечательное цветное изображение скомбинировано из данных обсерватории Ля Силья, расположенной в Андах на территории Чили (Европейская южная обсерватория). Наблюдать Рождественскую ель можно круглый год даже невооруженным глазом, а лучше в сильный бинокль.

Рождественская ель — звездный кластер в созвездии Единорога
© Фото: ESO
Рождественская ель — звездный кластер в созвездии Единорога

Ель знаний

Еще недавно огромный массив накопленных за тысячелетия знаний мы хранили только на бумажных носителях. Наши библиотеки по-прежнему просторны и прекрасны, но, увы, уже не так многолюдны.

Елка из книг
© Фото: Литературный кайф
Елка из книг

Впрочем, этот грустный факт находит весьма ироничное воплощение.




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