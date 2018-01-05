Нашли пропавшую самую дорогую в мире бутылку водки

Бутылка сделана из серебра и золота, на пробке размещен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Бутылка водки стоимостью около 1,3 миллиона долларов США, которая считается самой дорогой в мире, украденную у датского коллекционера в Копенгагене, нашли пустой, сообщила полиция Копенгагена, передает Sputnik Беларусь.

Бутылка "Руссо-Балт" пропала в среду 3 января из кафе в Копенгагене. Предположительно, злоумышленники проникли в помещение, сделав дубликаты ключей.

Емкость сделана из серебра и золота, на пробке размещен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями. На бутылке есть изображение гоночного автомобиля "Руссо-Балт", в ней также установлен бриллиантовый фильтр.

"Бутылка обнаружена неповрежденной, она будет исследована", – сообщили в полиции.

Flasken nu i politiets varetægt, den er umiddelbart intakt og vil blive undersøgt #politidk https://t.co/2jN49GTRaq — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 5 января 2018 г.

При этом владелец бутылки Бриан Ингеберг уже заявил, что она, к сожалению, найдена пустой на стройплощадке. Он подозревает, что кражу мог совершить бывший сотрудник кафе.

Обнаруженная бутылка известна тем, что ее сняли в сериале "Карточный домик", где водку в подарок от "российского президента" получает герой Кевина Спейси – президент США Фрэнк Андервуд.