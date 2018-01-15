Эрдоган пригрозил уничтожить отряды, создаваемые США на севере Сирии

Отряды "силы безопасности границы" создаются коалицией на севере Сирии для охраны подконтрольной ей зоны.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" на севере Сирии, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Григорий Сысоев Лавров озвучил основные темы международной политики 2017 года

"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что турецкая армия продолжит обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.

"Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту", — добавил турецкий лидер.

Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).

"Силы безопасности границы" развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задачи — "препятствовать свободному перемещению ИГ* и перевозке незаконных материалов".

МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.

СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка получала вооружение от коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.