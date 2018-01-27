Затулин выступил за создание российского медцентра в Абхазии

Государственная Дума РФ в пятницу ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с предложением создать российский медицинский центр в Абхазии. Об этом он заявил на пленарном заседании Госудмы РФ 26 января 2017 года.

"Я убежден, что мы должны поддерживать граждан Российской Федерации, где бы они ни находились. И вполне может быть, что актуально в будущем перейти к новым формам работы. Например, к тому, чтобы на территории Абхазии был, на самом деле, открыт медицинский центр России, чтобы все знали, что это вот русский госпиталь в Абхазии, куда люди приходят и имеют право оздоравливаться", — сказал Затулин.

Создание российского медицинского центра в Абхазии имеет важное политическое значение, заметил он.

"Вы хорошо знаете, что Грузия продолжает претендовать на Абхазию и Южную Осетию и сегодня перешла к новой тактике, значительно более гуманной, чем прежняя. В соседнем с Абхазией Зугдидском районе Грузии открыт медицинский центр, где совершенно бесплатно, без всяких проблем принимают граждан Абхазии, только лишь бы они лечились на территории Грузии. Мы, конечно, должны хорошо понимать, ради чего это делается, кроме гуманных целей", — подчеркнул депутат.

Константин Затулин отметил, что в Абхазии постоянно проживают 186 тысяч граждан России, из них лекарственными средствами будут обеспечиваться 3 716 человек.

"Речь идет об инвалидах, ветеранах Великой Отечественной войны, инвалидах детства, участниках боевых действий. Всего 9 категорий, которые поименованы в приложении к этому документу ("Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в Республике Абхазия" — ред.). Я хочу также отметить, что за ратификацией этого документа последует соответственно внесение на ратификацию аналогичных документов с Южной Осетией и затем или, может быть, прежде этого соглашений, связанных с обеспечением обязательного государственного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии", — добавил Затулин.

Константин Затулин обратил внимание депутатов на то, что соглашение с Абхазией обсуждали не только на заседании комитета с приглашением представителя правительства. По инициативе статс-секретаря Министерства здравоохранения прошло еще одно совещание, где были поставлены общие вопросы организации здравоохранения граждан России, проживающих за рубежом.

"Это серьезный вопрос не только в связи с Абхазией, в связи с Приднестровской Молдавской Республикой, в связи с ДНР, ЛНР и другими территориями конфликтов на постсоветском пространстве", — подчеркнул депутат Госдумы.

По словам Константина Затулина, инициатива создания медицинского центра в Абхазии исходила от депутатов Государственной Думы в процессе обсуждения.

"Мы хорошо знаем на примере, что если на территории особенно в конфликтной зоне действуют наши медицинские учреждения, например, российский военный госпиталь в Приднестровье, или допустим на протяжении всего этого периода пока Крым насильно прибывал в составе Украины, действовал морской госпиталь черноморского флота. Мы прекрасно знаем, что население стремится в эти лечебные учреждения, потому что они считают и основательно считают, что уровень обслуживания там выше, чем в местных лечебных учреждениях", — сказал Затулин.

Он отметил, что функционирование общедоступного медицинского центра за рубежом было бы гораздо более показательным, чем простое перечисление средств на лекарственные препараты и остальные нужды.

Открытие медицинского центра оказало бы большую помощь гражданам Абхазии.

"Ведь фактически население Абхазии совпадает с числом граждан Российской Федерации в Абхазии. Как правило, все люди в Абхазии имеют российские паспорта", — заметил Затулин.

В соответствии с соглашением, Российская Федерация на основании сведений, предоставляемых Абхазией, предусматривает и направляет в республику средства финансовой помощи и ведет проверку реализации Абхазией задач по обеспечению лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткуарчале, заявил в ходе рабочего совещания 22 сентября 2017 года министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что выдача лекарственных препаратов будет осуществляться строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.