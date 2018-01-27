Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины

Возняк приобрел криптовалюту летом прошлого года, когда ее стоимость составляла около 700 долларов, "ради эксперимента". Бизнесмен не уточнил, сколько биткоинов он купил.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все биткоины и заявил об этом на бизнес-форуме в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Когда цена криптовалюты начала резко расти, и, когда она почти достигла отметки в 20 тысяч долларов, Возняк решил продать все биткоины. "Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене", — пояснил он.

"Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", — рассказал Возняк.

В декабре прошлого года все свои биткоины продал Эмиль Ольденбург — соучредитель компании Bitcoin.com — одного из крупнейших отраслевых сайтов, предоставляющих инструменты для инвестиций в биткоины. По словам бизнесмена, биткоин не имеет перспектив в качестве торговой валюты.