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Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе

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  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
Несколько сот верующих пришли на ночную Рождественскую службу в Сухумский кафедральный собор.

В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января прошло ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

Сотни верующих собрались в Рождественскую ночь в Сухумском соборе.

Божественную Литургию, посвященную Рождеству Христову, возглавил в кафедральном соборе Сухума управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа). 

Ночная служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. Перед ней верующие могли исповедаться и причаститься.

Видео смотрите здесь>>

В завершении службы иерей Виссарион вынес копии Святых даров, по Евангелию подаренных волхвами младенцу Христу, к которым призвал приложиться верующих.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

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Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе
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