Сотни верующих собрались в Рождественскую ночь в Сухумском соборе.

Божественную Литургию, посвященную Рождеству Христову, возглавил в кафедральном соборе Сухума управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа).

Ночная служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. Перед ней верующие могли исповедаться и причаститься.

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В завершении службы иерей Виссарион вынес копии Святых даров, по Евангелию подаренных волхвами младенцу Христу, к которым призвал приложиться верующих.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.