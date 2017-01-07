Божественная Литургия, посвященная Рождеству Христову возглавил управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа). В Рождественскую ночь в соборе собралось несколько сотен верующих

Ночная служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всеночного бдения и крестного хода. Перед ней верующие могли исповедоваться и причаститься.

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Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.