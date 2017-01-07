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Благодать в рождественскую ночь: кадры богослужения в Сухуме

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© Sputnik. Илона Хварцкия, Владимир Бегунов

Ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова прошло в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января.

Божественная Литургия, посвященная Рождеству Христову возглавил управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа). В Рождественскую ночь в соборе собралось несколько сотен верующих

Ночная служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всеночного бдения и крестного хода. Перед ней верующие могли исповедоваться и причаститься. 

Фотоленту смотрите здесь>>

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

Теги:
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Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
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