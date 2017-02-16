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Африка в сердце, Абхазия в душе

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  • Нуца Абаш родилась 18 мая 1927 года. Нуца стала очень известной во всем Советском Союзе. Темнокожую жительницу Абхазии воспринимали как феномен в то время.
  • Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
  • Все представители семьи Абаш считали себя абхазами, говорили и даже думали на абхазском. Нуца и Семен прожили долгую счастливую жизнь, у них было двое детей и пятеро внуков.
  • У Нуцы Абаш был сильный характер, и она умела хорошо разбираться в людях
  • На этой фотографии Нуца Абаш со своей дочерью Наирой Бобылевой. Наира также закончит медицинский университет и станет врачом дерматовенерологом, сейчас она возглавляет Управление соцобеспечения Сухума
  • Ширин Абаш, дедушка Нуцы, был одним из основателей колхоза. На этой фотографии ему вручают грамоту за труды
  • Ширин Абаш женился на абхазке Лии Кация, которая затем, оставив детей, покинула дом по непонятным причинам. За несколько лет до своей смерти она вернулась.
  • На протяжении всей жизни Нуцы журналисты приходили к ней за рассказом африканской истории
  • Нуца Абаш стала врачом, акушером-гинекологом.
  • Сейчас в Абхазии продолжают жить потомки выходцев из Африки.
© Фото: из архива семьи Абаш
Нуца Абаш родилась 18 мая 1927 года. Нуца стала очень известной во всем Советском Союзе. Темнокожую жительницу Абхазии воспринимали как феномен в то время.

В 1840 году князь Абашидзе привез из Эфиопии около 20 негров, чтобы они помогали работать на чайных плантациях. Нуца Абаш - потомок одних из первых темнокожих абхазов, привезенных в Абхазию из Эфиопии.

Семья Абаш почти два века назад получила свою фамилию от князя Абашидзе. Отец и дядя Нуцы Абаш принимали активное участие в жизни своей страны. Дядя Нуцы Шаабан Абаш был хорошо известен в Абхазии. Он прошел Первую мировую войну, и за службу родине был награжден боевой грамотой. У реки Кодор до сих пор есть памятная доска, посвященная ему. В 1931 году он стал членом ЦИК Абхазии и был одним из ближайших соратников Нестора Лакоба.

Ширина Абаш, отца Нуцы, глубоко уважали соседи, он был одним из основателей колхоза в своей деревне. Все представители семьи Абаш считали себя абхазами, говорили и даже думали на абхазском. Сейчас в стране продолжают жить потомки выходцев из Африки. Отличить их практически невозможно, но потомки по сей день бережно хранят историю своего происхождения и гордятся ей. 

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Африка в сердце, Абхазия в душе
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