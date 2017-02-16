Африка в сердце, Абхазия в душе

Семья Абаш почти два века назад получила свою фамилию от князя Абашидзе. Отец и дядя Нуцы Абаш принимали активное участие в жизни своей страны. Дядя Нуцы Шаабан Абаш был хорошо известен в Абхазии. Он прошел Первую мировую войну, и за службу родине был награжден боевой грамотой. У реки Кодор до сих пор есть памятная доска, посвященная ему. В 1931 году он стал членом ЦИК Абхазии и был одним из ближайших соратников Нестора Лакоба.

Ширина Абаш, отца Нуцы, глубоко уважали соседи, он был одним из основателей колхоза в своей деревне. Все представители семьи Абаш считали себя абхазами, говорили и даже думали на абхазском. Сейчас в стране продолжают жить потомки выходцев из Африки. Отличить их практически невозможно, но потомки по сей день бережно хранят историю своего происхождения и гордятся ей.

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