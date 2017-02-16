Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков

Описывая Нуцу Абаш, Диана подчеркивала сильный характер бабушки и ее умение хорошо разбираться в людях.

"Была у нашей бабушки одна особенность, ей хватало одного взгляда, чтобы определить, стоит ли доверять человеку или нет. И она почти никогда не ошибалась", — вспомнила она.

Нуца Абаш, окончив медучилище в Сухуме, получила возможность продолжить учебу в Тбилиси. Оттуда она вернулась уже квалифицированным врачом, акушером-гинекологом.

Как рассказывает внучка, продолжая учебу в Тбилиси, Нуца стала очень известной во всем Советском Союзе. Темнокожую жительницу Абхазии воспринимали как феномен того времени. История семьи Абаш была опубликована во многих советских газетах, и на протяжении всей ее жизни все новые журналисты приходили с просьбой рассказать эту истории вновь и вновь, добавила она.

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