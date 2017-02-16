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Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков

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(1:11 / 7.66Mb / просмотров видео: 40)
Sputnik / Томас ТхайцукАсида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Диана Бобылева, потомок первых переселенцев из Африки в Абхазию, рассказала о том, как складывалась жизнь темнокожих абхазов.

Описывая Нуцу Абаш, Диана подчеркивала сильный характер бабушки и ее умение хорошо разбираться в людях.

"Была у нашей бабушки одна особенность, ей хватало одного взгляда, чтобы определить, стоит ли  доверять человеку или нет. И она почти никогда не ошибалась", — вспомнила она.

Нуца Абаш, окончив медучилище в Сухуме, получила возможность продолжить учебу в Тбилиси. Оттуда она вернулась уже квалифицированным врачом, акушером-гинекологом.

Как рассказывает внучка, продолжая учебу в Тбилиси, Нуца  стала очень известной во всем Советском Союзе. Темнокожую жительницу Абхазии воспринимали как феномен того времени. История семьи Абаш была опубликована во многих советских газетах, и  на протяжении всей ее жизни все новые журналисты приходили с просьбой  рассказать эту истории вновь и вновь, добавила она.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту об этом смотрите здесь >>



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Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
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