00:02 28 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Актер Леонардо Ди Каприо вручает Оскар за лучшую женскую роль актрисе Эмме Стоун
  • Актриса Лесли Манн и кинорежжисер Джадд Апатоу на церемонии Оскар
  • Режиссер картины Лунный свет Барри Дженкинс и сценарист Тарелл МакКрейни на 89-й церемонии вручения Оскара 26 февраля 2017 года, в Голливуде, штат Калифорния
  • Номинация за лучшую мужскую роль в фильме Манчестер моря досталась Кейси Аффлеку
  • Актриса Сальма Хайек и актер Джим Парсонс на красной дорожке церемонии Оскар
  • Посетительница на церемонии Оскар
  • Актриса Хейли Стейнфелд и актер Гаэль Гарсиа Берналь на церемонии вручения премии Оскар-2017 в США
  • Авторы и актеры картин Лунный свет и Ла-Ла Ленд на сцене во время ошибочного присуждения номинации Лучший фильм
  • Лучший актер второго плана Махершала Али на 89-й церемонии вручения Оскара 26 февраля 2017 года, в Голливуде, штат Калифорния
  • Команда фильма Книги джунглей получает Оскар за спецэффекты
  • Дэвид Ойелоуо, обладатели Оскаров за лучшую документальную короткометражку Белые Шлемы и Сальма Хайек закулисами премии Оскар
  • Номинанты на Оскар-2017 на красной дорожке
  • Актриса Виола Дэвис получила Оскара за лучшую женскую роль второго плана за фильм Ограды в ходе 89-й церемонии вручения Оскара 26 февраля 2017 года, в Голливуде, штат Калифорния
© AP Photo. Invision/Chris Pizzello
Актер Леонардо Ди Каприо вручает "Оскар" за лучшую женскую роль актрисе Эмме Стоун.

Церемония вручения главной ежегодной национальной кинопремии США "Оскар" прошла в воскресенье 26 февраля в Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе прошла 89-я ежегодная национальная кинопремия США "Оскар", которая запомнилась зрителям не только нарядными звездами экрана и их яркими ролями, но и обидным для одной команды и радостным для другой конфузом. 

В номинации "Лучший фильм" был объявлен киномюзикл "Ла-Ла Ленд", но вскоре выяснилось, что это была ошибка, а актер, зачитывавший название киноленты Уоррен Битти ошибся, открыв не тот конверт. В итоге, главный "Оскар" получила драма про чернокожего гея из криминального квартала Майами. 

Это, пожалуй, был единственный эпизод во всей церемонии, который пошел не по плану, чем 89-й "Оскар" запомнится всем и надолго. 

Если не считать новые картины, роли и первых номинантов на эту премию, можно сказать, что церемония держит свою высокую планку и продолжает радовать зрителей занятными фильмами, шоу программой, искрометными шутками ведущих и трогательными эмоциями, речами актеров.   

 



  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
    Последнее обновление: 10:21 24.02.2017
    10:21 24.02.2017

    Полет блина: от замеса до начинки

    Масленица в 2017 году проходит с 20 по 26 февраля и отмечают ее перед Великом постом во многих странах, а любители блинов, символизирующих этот праздник, есть и в Абхазии.

    208
    9
  • Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
    Последнее обновление: 18:42 21.02.2017
    18:42 21.02.2017

    Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат

    Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

    124
    11
  • Концерт Споем вместе, приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
    Последнее обновление: 14:00 21.02.2017
    14:00 21.02.2017

    Погружение в мир "Апсны 67"

    В преддверии 50-летия легендарного абхазского вокально-инструментального ансамбля "Апсны 67" в Русдраме прошел праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.

    170
    9
  • Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
    Последнее обновление: 10:01 16.02.2017
    10:01 16.02.2017

    Африка в сердце, Абхазия в душе

    В 1840 году князь Абашидзе привез из Эфиопии около двадцати негров, чтобы они помогали работать на чайных плантациях. Нуца Абаш - потомок одних из первых темнокожих абхазов, привезенных в Абхазию из Эфиопии.

    1223
    10

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Хейли Стейнфелд и актер Гаэль Гарсиа Берналь на церемонии вручения премии Оскар-2017 в США
Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей
Шесть лет ремонта: директор показала третью школу Сухума после реконструкции
Шесть лет ремонта: директор показала третью школу Сухума после реконструкции
Рекордсмены по Оскару
Оскароносцы-рекордсмены

Соцсети

Sputnikabkhazia