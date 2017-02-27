Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей

В Лос-Анджелесе прошла 89-я ежегодная национальная кинопремия США "Оскар", которая запомнилась зрителям не только нарядными звездами экрана и их яркими ролями, но и обидным для одной команды и радостным для другой конфузом.

В номинации "Лучший фильм" был объявлен киномюзикл "Ла-Ла Ленд", но вскоре выяснилось, что это была ошибка, а актер, зачитывавший название киноленты Уоррен Битти ошибся, открыв не тот конверт. В итоге, главный "Оскар" получила драма про чернокожего гея из криминального квартала Майами.

Это, пожалуй, был единственный эпизод во всей церемонии, который пошел не по плану, чем 89-й "Оскар" запомнится всем и надолго.

Если не считать новые картины, роли и первых номинантов на эту премию, можно сказать, что церемония держит свою высокую планку и продолжает радовать зрителей занятными фильмами, шоу программой, искрометными шутками ведущих и трогательными эмоциями, речами актеров.