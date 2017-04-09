Шахтер у дороги, газон у проспекта: старый новый Ткуарчал

Отечественная война народа Абхазии 1992—1993 годов нанесла городу тяжелый урон.

27 сентября 2008 года второй президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении городу Ткуарчал почетного звания "Город-герой".

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После войны крупные заводы перестали функционировать. При поддержке центральных властей возобновил работу завод "Заря". Там чеканят государственные награды – медали и ордена.

Понемногу город благоустраивается. Проспект имени Владислава Ардзинба, ремонт которого вызвал большие споры и общественников, и экологов из-за вырубки аллеи гималайских кедров, сегодня радует горожан своей красотой и ухоженностью.

Запланирован ремонт районной больницы.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.