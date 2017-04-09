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Шахтер у дороги, газон у проспекта: старый новый Ткуарчал

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© Sputnik. Томас Тхайцук
Памятник шахтеру при въезде в город-герой Ткуарчал

В 2017 городу-герою Ткуарчалу исполняется 75 лет.

Отечественная война народа Абхазии 1992—1993 годов нанесла городу тяжелый урон. 

27 сентября 2008 года второй президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении городу Ткуарчал почетного звания "Город-герой". 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

После войны крупные заводы перестали функционировать. При поддержке центральных властей возобновил работу завод "Заря". Там чеканят государственные награды – медали и ордена. 

Понемногу город благоустраивается. Проспект имени Владислава Ардзинба, ремонт которого вызвал большие споры и общественников, и экологов из-за  вырубки аллеи гималайских кедров, сегодня радует горожан своей красотой и ухоженностью. 

Запланирован ремонт районной больницы. 

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.



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