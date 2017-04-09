Чачхалия: завершается ремонт важной для Ткуарчала водозаборной станции

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Амра Амичба. Завершается ремонт важной для Ткуарчала водозаборной станции, сообщила глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия.

"Скоро ткуарчалцы смогут быть уверенными в чистоте поступающей в краны воды", — сказала она.

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По словам Чачхалия, кроме того, в городе проводятся работы, которые были предусмотрены по Комплексному плану развития.

"Это и ремонт городских дорог, и замена трубопроводов, и чистка подвалов жилых домов", — уточнила она.

При этом глава района отметила, что Ткуарчалский район по-прежнему дотационный. Плановые показатели прошлого года оставляют желать лучшего, и выполнение составило всего лишь 61 процент, констатировала она.

"Ни для кого не секрет, что город Ткуарчал переживает сложное положение. За прошлый год только на заработную плату из республиканского бюджета нам перечислили около 100 миллионов рублей", — сказала Аида Чачхалия.

Все мероприятия, проводимые в городе, по словам главы администрации, приурочены к 75-летнему юбилею Ткуарчала.

"9 апреля пройдут мероприятия в семейном кругу, так сказать. На весь день расписаны мероприятия, в которых будут принимать участие местные коллективы. По решению оргкомитета, 27 августа в День шахтера мы проведем большое праздничное мероприятие, куда пригласим всех выходцев города Ткуарчал, гостей, — сообщила Чачхалия. — Поздравляю всех ткуарчалцев и тех, кто считает себя ткуарчалцами, с юбилейным праздником".

Ткуарчал был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Отечественная война народа Абхазии 1992—1993 годов нанесла городу тяжелый урон. Во время войны город пережил длительную блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Ткуарчалу присвоено почетное звание Город-герой.