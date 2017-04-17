18:02 17 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели

Получить короткую ссылку
1210

Новости

Все новости
Все новости
  • Город-курорт Геленджик
  • Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
  • Редкие рептилии в Московском зоопарке
  • Вербное Воскресенье в городах России
  • Экипаж корабля Союз МС-02 вернулся на Землю
  • Метро в Пхеньяне
  • Празднование католической Пасхи в Париже
  • Зоосад Приамурский имени В.П. Сысоева в Хабаровске
  • День Рождения театра Геликон-опера
  • Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму
  • Страны мира. Коста-Рика
  • Празднование Пасхи в странах ближнего зарубежья
  • Пожар в Храме всех религий в Казани
  • Село Клиновка в Крыму
  • Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
  • Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© Sputnik. Георгий Зимарев
Девушка кормит чаек на пляже в городе Геленджик.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий прошедшей недели на постсоветском пространстве.

Одним из заметных событий ушедшей недели стала посадка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" с членами основного экипажа 49/50-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавтами Роскосмоса Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу в степи Казахстана.

Также на прошлой неделе прошла совместная тренировка сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы 14 апреля. Совместные тренировки парадных расчетов в Подмосковье проходят уже много лет.

Специально для этого на полигоне "Алабино" размером 695 на 30 метров была практически воссоздана Красная площадь. В тренировках приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

10 апреля в Казани загорелся Храм всех религий. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В тушении принимало участие больше полусотни пожарных. На ликвидацию возгорания потребовалось два часа.
Пожар уничтожил все картины художника Ильдара Ханова, также полностью сгорел буддийский зал.

16 апреля президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.



Еще фотоленты

  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
    Последнее обновление: 12:33 16.04.2017
    12:33 16.04.2017

    Молитвы, свечи, Благодатный огонь: пасхальная ночь в Сухумском соборе

    Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.

    136
    15
  • Спектакль Пять вечеров
    Последнее обновление: 13:46 14.04.2017
    13:46 14.04.2017

    "Пять вечеров" в Сухуме: начало

    Предпремьерный показ спектакля "Пять вечеров" прошел в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 апреля.

    211
    11
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
    Последнее обновление: 11:28 12.04.2017
    11:28 12.04.2017

    Два часа в "Доме Бернарды Альба"

    Работа над премьерой "Дом Бернарды Альба" в постановке режиссера Мадины Аргун длилась несколько месяцев, за это время прошло более 35 репетиций. Испанскую драму на сцене драмтеатра зрители увидели во вторник 11 апреля.

    100
    11
  • Страйкбол на Бзыби
    Последнее обновление: 13:12 11.04.2017
    13:12 11.04.2017

    Без шансов: работали Вуду, Бену, Гугл и Биги

    Гагрское подразделение "Нэрс" по военно-тактическим играм в страйкбол весело и с пользой проводят время, оттачивая свои навыки, развивая физическую подготовку и воспитывая в себе командный дух.

    185
    12

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Ликование на улицах Стамбула
Ликование на улицах Стамбула
Обзор цен на сухумском рынке
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia