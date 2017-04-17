Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели

Одним из заметных событий ушедшей недели стала посадка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" с членами основного экипажа 49/50-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавтами Роскосмоса Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу в степи Казахстана.

Также на прошлой неделе прошла совместная тренировка сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы 14 апреля. Совместные тренировки парадных расчетов в Подмосковье проходят уже много лет.

Специально для этого на полигоне "Алабино" размером 695 на 30 метров была практически воссоздана Красная площадь. В тренировках приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

10 апреля в Казани загорелся Храм всех религий. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В тушении принимало участие больше полусотни пожарных. На ликвидацию возгорания потребовалось два часа.

Пожар уничтожил все картины художника Ильдара Ханова, также полностью сгорел буддийский зал.

16 апреля президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.