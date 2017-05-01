Медведь Балу и пасхальная служба: апрель в объективе

В столице Японии прошел командный чемпионат мира по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2017. Фаворитом была, впрочем, как всегда, сборная России.

В белорусской столице, Минске, на футбольном манеже в течение двух дней проходил II Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов. Кастомайзинг в широком смысле означает переделку вещей путем их усовершенствования — как внешнего, так и внутреннего.

Примерно в эти же дни на берегу Иссык-Куля отметили 90-летие конезавода №54. Три дня подряд на местном ипподроме проходили конноспортивные состязания. Победителям в некоторых дисциплинах дарили даже машины.

В Абхазии также было немало интересных событий. Для христиан таким событием стало празднование Пасхи. В сухумском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба, куда накануне из Иерусалима абхазскими паломниками был доставлен Благодатный огонь.

Особый интерес вызвал у читателей Sputnik Абхазия материал про медведя Балу. Три года назад зимой Алмасхан Ченгелия нашел в лесу умирающего от голода и холода маленького медвежонка. Семья Ченгелия приютила лесного сироту, обогрела и накормила. Сегодня Балу уже крупный медведь.