Поцелуй Моники, "Иван Хурс" и Путин: неделя в объективе

Фотографы запечатлели и цветение багульника в Забайкалье, и майский снегопад в Новосибирске, и извержение вулкана в Индонезии и даже кошку Джулиана Ассанжа у окна посольства Эквадора, где укрывается основатель WikiLeaks.
Фотографы запечатлели и цветение багульника в Забайкалье, и майский снегопад в Новосибирске, и извержение вулкана в Индонезии и даже кошку Джулиана Ассанжа у окна посольства Эквадора, где укрывается основатель WikiLeaks.
В абхазской столице прошла международная акция "Ночь в музее", к которой присоединились четыре музея: Абхазский государственный музей, музее Боевой Славы имени Владислав Ардзинба, Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа и Литературно-мемориальном музей имени Дмитрия Гулиа.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 72 года.
В Абхазии отмечается 100-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба.
Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в абхазской столице.
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития отмечается во всем мире 21 мая.
Во Всемирный день памяти жертв СПИДа, который отмечают во всем мире 21 мая, на сухумской набережной прошла акция Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД, по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, вич-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем (сифилис).
Первенство Европы по вольной борьбе, греко-римской и женской борьбе среди школьников проходило в Белграде в Сербии с 19 по 21 мая.
Почему в Осетии долги для многих стали образом жизни и как это привело к тому, что в магазинах в долг не дают даже «по-братски».
Турецкая полиция провела антитеррористическую операцию в Анкаре, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана.
Финал вокального конкурса "Армянский голос Петербурга" пройдет 25 мая в северной российской столице – Санкт-Петербурге.
Политолог Досым Сатпаев считает, что власти следует начать честный разговор с народом касательно ситуации с пенсионным фондом.
Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии оползня в Ошской области Кыргызстана, накрывшего 45 домов.
Белорусские таможенники пресекли незаконную перевозку 80 тонн картофеля и лука в Россию.
Министерство обороны Латвии «поголовно» пересчитало солдат НАТО, которые с июня будут расквартированы в стране.
Некие диверсанты атакуют литовский город Паневежис с целью захватить все важные объекты – таков сценарий учений "Королевский меч – 2017".
Порядка полутора тысяч человек протестовали в Бельцах против изменения избирательной системы и внедрения смешанной системы голосования.
Силовики России и Таджикистана впервые вышли на старт международной "Гонки героев" в предгорьях Памира.
"Узбекнефтегаз" и "Туркменнебит" будут совместно разрабатывать и добывать нефть на Каспийском шельфе.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес передал экс-президенту США Джорджу Бушу высшую эстонскую награду. Правда спустя пять лет.
Почему в Осетии долги для многих стали образом жизни и как это привело к тому, что в магазинах в долг не дают даже «по-братски».
Турецкая полиция провела антитеррористическую операцию в Анкаре, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана.
Финал вокального конкурса "Армянский голос Петербурга" пройдет 25 мая в северной российской столице – Санкт-Петербурге.