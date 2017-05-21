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Поцелуй Моники, "Иван Хурс" и Путин: неделя в объективе

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  • Празднование чемпионства ФК Спартак
  • Спуск на воду судна связи Иван Хурс в Санкт-Петербурге
  • Цветение багульника в Забайкальском крае
  • Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Чехия
  • Майский снегопад в Новосибирске
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  • Празднование чемпионства ФК Спартак
  • Кошка Джулиана Ассанжа сидит у окна посольства Эквадора, где укрывается основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, в Лондоне
  • Венесуэльские активисты оппозиции проводят протест против правительства президента Николаса Мадуро в Каракасе 15 мая 2017 года
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  • Итальянская актриса и Моника Беллуччи (Monica Bellucci) и французский комедийный актер Алекс Лутц целуются на сцене во время церемонии награждения Каннского фестиваля 17 мая 2017 года
© Sputnik. Алексей Никольский
14 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума "Один пояс, один путь".

Третья неделя мая 2017 года была насыщена разнообразными событиями. Состоялась рабочая поездка президента России Путина в Китай, открылся 70-ый Каннский кинофестиваль, прошла инаугурация нового президента Франции Макрона, спущено на воду судно связи «Иван Хурс» в Санкт-Петербурге и ФК «Спартак» стал чемпионом премьер-лиги.

Фотографы запечатлели и цветение багульника в Забайкалье, и майский снегопад в Новосибирске, и извержение вулкана в Индонезии и даже кошку Джулиана Ассанжа у окна посольства Эквадора, где укрывается основатель WikiLeaks. 




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