Посольство добра

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  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Видеомост с Послами доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
  • Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
© Sputnik. Александр Натрускин
Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 5 июня.

Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.

Послами доброй воли Абхазии стали состоявшиеся в своих профессиях известные абхазские и российские деятели, люди искусства, музыки, спорта, политики.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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