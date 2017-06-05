Движение во благо: у Абхазии появились послы доброй воли

Sputnik, Анжелика Бения

Съезд открыла песней "Adagio" победительница международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.

Участникам съезда показали специальный видеоролик, в котором "послы" зачитывали отрывки из произведений Фазиля Искандера, посвященные душевной доброте и человеческому милосердию.

© Sputnik. Александр Натрускин Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии"

Друзья Абхазии

На съезде сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров подчеркнул, что российско-абхазские отношения — "это не просто дружеские отношения, это братские отношения" и предложил создать движение "Российские друзья Абхазии", в котором он был бы "первым в списке".

"Как у нас говорится, хорошо жить с богатым соседом, если он ничего не даст, то хотя бы ничего не попросит. Мы с надеждой смотрим на Абхазию, когда она станет богатым регионом. Конечно, наше сотрудничество уже имеет плоды. Жизнь меняется к лучшему. Созданное сегодня движение даст дополнительный результат", – уверен Назаров.

После торжественного открытия съезда на сцену пригласили известного футболиста, члена сборной СССР Ахру Цвейба для вручения участникам движения медалей "Послов доброй воли". На сцене было заявлено, что каждый "посол" займется своим профильным направлением, в рамках которого и будет осуществлять благотворительные проекты.

© Sputnik. Александр Натрускин Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии"

Готовы помогать

Первым удостоился медали и звания "Посла доброй воли" дипломат Кан Тания, который заверил, что приложит все свои усилия для того, чтобы создать систему выявления молодежных проектов, нацеленных на воспитание культуры благотворительности.

"Лично для меня посол доброй воли — это тот человек, который обеспечивает продвижение высоких идей от одного лица к другому или же в целом сообществу. Создание такого движения как никогда кстати и вписывается в развитие нынешнего Абхазского общества, смею предположить, что и российского общества. В условиях современного общества подобные благотворительные организации поддерживают и развивают молодежные инициативы, тем самым воспитывая у молодежи некую культуру благотворительности", – сказал дипломат.

Медали "послов" также получили актеры театра и кино Егор Бероев и его супруга Ксения Алферова.

Егор Бероев объяснил собравшимся, почему российские актеры стали послами доброй воли Абхазии.

"Абхазия для меня — родная страна. Все мое детство прошло в Гулрыпше. Каждый год летом я ездил туда вместе с дедом. У нашей семьи много друзей в этой республике. Мы не раз снимали кино в Абхазии и сейчас закончили очередной фильм "Спасибо деду за победу". Каждый наш приезд в Абхазию связан с невероятным сердечным потрясением от красоты и подлинности. Я, как сказал Фазиль Абдулович, сторонник теории малых дел. У нас есть фонд "Я есть", и мы готовы помогать", – заявил актер.

"Послами" также были названы юные участники съезда: победительница международного вокального проекта Валерия Адлейба и участник программы академических исследований, юный ученый Эдгар Гвазава. Гвазава отметил, что одними из главных направлений этого движения будут культура и образование.

"Я занимаюсь исследованиями экономики, и я считаю, что именно образование и культура могут способствовать экономическому развитию Абхазии и обретению экономической независимости. К вопросу экономического становления нельзя подходить конвергентно, роль образования и культуры фундаментальна", – считает Гвазава.

Послами доброй воли также стали актриса театра и кино Марина Александрова, дизайнер Расида Лакоба, капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания и многие другие.

© Sputnik. Александр Натрускин Дизайнер Расида Лакоба на учредительном съезде благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Благое дело

Вице-президент союза армян России Герман Ананянц от имени посла доброй воли ЮНЕСКО и президента Союза армян России приветствовал участников съезда и отметил, что не понаслышке знает о том, что такое благотворительность.

"В самый тяжелый, послевоенный период, когда перед 1 сентября школы имели от снарядов сквозные отверстия, мы отправили туда (в Абхазию – ред.) колонну благотворительного груза. То дело, за которое мы беремся, очень важное дело. Это самое неблагодарное, но самое благородное дело. Если вы от своего благородного дела ничего не получили, не переживайте, добро вернется", – добавил Ананянц.

Активист Союза добровольцев России Евгений Страцинский удивил участников съезда нестандартным выступлением. После официальной речи он пригласил на сцену свою девушку и сделал ей предложение, после чего пара пригласила всех на свадьбу.

Затем слово передали студии в Сухуме. Директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба признался, что немного растерялся и забыл свой текст после такого яркого предложения руки и сердца. Тарба рассказал о проекте "Горная Абхазия" и как себя видит в этом движении.

"Последние шесть лет я занимаюсь проектами, связанными с горной Абхазией, с экологией и сохранением природы. Именно эту ответственность я готов на себя взять. Мы планируем курировать проекты, цель которых – поднимать вопросы экологии, планируем военно-исторические, поисковые экспедиции, научно исследовательские экспедиции, реализации проектов, цель которых — возрождение традиций горной Абхазии", – сказал Тарба.

"Посол" Илона Ардзинба как врач-кардиолог на съезде затронула проблемы здравоохранения Абхазии.

"Безусловно, Министерство здравоохранения Абхазии в рамках комплексной программы выполнило колоссальную работу в этой области, но ряд вопросов остается нерешенным. Нам хотелось бы предложить возможные приоритеты в сфере здравоохранения", – сообщила врач.

Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" закрылся абхазским танцем ансамбля "Аллон".

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано абхазской диаспорой и будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Участники съезда заверили, что в ближайшее время движение послов доброй воли приступит к реализации гуманитарных инициатив.