День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели

На этой неделе отмечали День памяти и скорби. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Заметным событием прошедших семи дней стал приезд в Москву актрисы Орнеллы Мути на Московский международный кинофестиваль. Для спортивных болельщиков важные игры состоялись в рамках Кубка Конфедераций по футболу.

21 июня множество любителей йоги отметили день летнего солнцестояния массовым йога-марафоном в центре Нью-Йорка – на Таймс Сквер. Йога-марафон, в котором приняли участие около тысячи человек, продолжался целый день.

