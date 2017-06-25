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День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели

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© AFP/ FEDERICO PARRA
Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла во время столкновений с ОМОНом в ходе антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий прошедшей недели.

На этой неделе отмечали День памяти и скорби. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Заметным событием прошедших семи дней стал приезд в Москву актрисы Орнеллы Мути на Московский международный кинофестиваль. Для спортивных болельщиков важные игры состоялись в рамках Кубка Конфедераций по футболу.

21 июня множество любителей йоги отметили день летнего солнцестояния массовым йога-марафоном в центре Нью-Йорка – на Таймс Сквер. Йога-марафон, в котором приняли участие около тысячи человек, продолжался целый день.



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