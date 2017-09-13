Между небом и землей: парашютная Абхазия

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России стартовал на территории Международного аэропорта имени Ардзинба в среду 13 сентября.

Около пятидесяти парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта.

Самолет ВВС Абхазии поднимал парашютистов на высоту 1 100 метров, с которого они и осуществляли прыжок.

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, будет проходить в Сухуме до 17 сентября.

Прыжки участников чемпионата смотрите на видео>>

Подробнее о чемпионате читайте в материале Амры Амичба>>