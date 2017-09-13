Между небом и землей: парашютная Абхазия

Около пятидесяти парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта.
Самолет ВВС Абхазии поднимал парашютистов на высоту 1 100 метров, с которого они и осуществляли прыжок.
XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, будет проходить в Сухуме до 17 сентября.
Прыжки участников чемпионата смотрите на видео>>