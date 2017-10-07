Грустный праздник: "Бессмертный полк", танцы и салют в Гагре

Руководство Гагрского района организовало масштабный театрализованный концерт для гостей и жителей города, который завершился праздничным салютом.
В Гагре прошли праздничные мероприятия в честь Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
Руководство Гагрского района организовало масштабный театрализованный концерт для гостей и жителей города, который завершился праздничным салютом.
Владимир Путин 7 октября отмечает свое 65-летие. Обычно в свой день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче.
В первую пятницу октября во всем мире отмечают день улыбки.
Лифтовой транспорт является не только самым массовым в мире, но и представляет собой благодатную почву для внедрения инновационных конструкторско-технологических разработок.
Во Всемирный день защиты животных Sputnik знакомит своих читателей с подборкой необычных домашних питомцев и их хозяев.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция Лондона.
XIX Международная агропромышленная выставка "Золотая осень-2017", в которой была представлена продукция абхазских производителей, завершилась в Москве в субботу 7 октября.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.