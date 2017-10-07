21:56 07 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Фото

Грустный праздник: "Бессмертный полк", танцы и салют в Гагре

Получить короткую ссылку
Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (10)
107 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
  • Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Бессмертный полк" в День освобождения Гагры.

В Гагре прошли праздничные мероприятия в честь Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

Руководство Гагрского района организовало масштабный театрализованный концерт для гостей и жителей города, который завершился праздничным салютом.

Видео смотрите здесь >>

Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (10)

По теме

"Бессмертный полк" и концерт: День освобождения Гагры отметили в Абхазии
"Бессмертный полк" прошел в День освобождения Гагры
День освобождения Гагры отмечают в Абхазии



Еще фотоленты

  • Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
    Последнее обновление: 14:40 07.10.2017
    14:40 07.10.2017

    Путину 65: отдых и трудовые будни российского президента

    Владимир Путин 7 октября отмечает свое 65-летие. Обычно в свой день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче.

    68
    18
  • Сибирский хаски
    Последнее обновление: 18:36 06.10.2017
    18:36 06.10.2017

    Улыбайтесь - это полезно

    В первую пятницу октября во всем мире отмечают день улыбки.

    25
    13
  • Лифт в Autostadt Silos, архивное фото
    Последнее обновление: 14:29 05.10.2017
    14:29 05.10.2017

    Самые необычные лифты в мире

    Лифтовой транспорт является не только самым массовым в мире, но и представляет собой благодатную почву для внедрения инновационных конструкторско-технологических разработок.

    38
    7
  • Питомцы
    Последнее обновление: 14:56 04.10.2017
    14:56 04.10.2017

    В ответе за тех, кого приручили

    Во Всемирный день защиты животных Sputnik знакомит своих читателей с подборкой необычных домашних питомцев и их хозяев.

    131
    12

Главные темы

Орбита Sputnik

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

  • Спецназ НАЦ
    Заподозрили в коррупции

    В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • Владимир Илляшевич
    Непозволительная роскошь

    Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
Грустный праздник: "Бессмертный полк", танцы и салют в Гагре
LIVE: Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцы на НТВ. 07.10.2017
LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia