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"Бессмертный полк" и концерт: День освобождения Гагры отметили в Абхазии

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Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (9)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Бадри Есиава

Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

Цветы к памятнику погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии возложили в Гагре в пятницу 6 октября.

В церемонии приняли участие президент и руководство Абхазии, ветераны войны, общественность. Более тысячи человек пришли к мемориалу в Гагре в День освобождения района от войск Госсовета Грузии.

В рамках празднования Дня освобождения Гагры прошла акция "Бессмертный полк", в которой воспитанники танцевального ансамбля "Гагрипш" в национальных костюмах пронесли по улицам Гагры 107 фотографий павших при освобождении города воинов. Всего за время гагрской операции погибло 117 человек.

Во главе колонны ехали четыре всадника, один из которых держал в руках флаг Республики Абхазия.

В честь праздника руководство Гагрского района организовало масштабный театрализованный концерт для гостей и жителей города.

Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (9)



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