Национальный колорит ВФМС в фотографиях

Национальные стенды были самыми популярными местами для посещения на ВФМС 2017. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира.
Национальные стенды были самыми популярными местами для посещения на ВФМС 2017. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Абхазии, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
Хлеб - один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается 16 октября.
За два выходных дня в Сухуме зрители с большим интересом наблюдали за спортивными событиями: в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.
Финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег "Сухумский октябрь" прошли в Сухуме в субботу 14 октября.
Огромные декорации, стулья с высокой спинкой и игра без костюмов. О том, как репетируют премьеру "Ревизор" в РУСДРАМе, читайте а материале корреспондента Sputnik.
18 октября в Москве представили программу экономического развития "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".
Минэкономики Абхазии прогнозирует, что до пяти миллионов рублей будет выделяться на поддержку одного предпринимателя из гарантийного фонда.
Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.
Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.
Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.
Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.
Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.
Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.
Миротворческие мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации личного состава и техники.
Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.
В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.
Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.
Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.