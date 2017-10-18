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Национальный колорит ВФМС в фотографиях

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (27)
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© Sputnik. Максим Блинов
Передвигаться по коридорам Главного медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бывает непросто. Едва ли не каждые десять минут в разных уголках громадного строения возникают стихийные концерты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира.

Национальные стенды были самыми популярными местами для посещения на ВФМС 2017. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (27)



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